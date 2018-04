Forventer storinnrykk når Alta er arena for direktesendt TV-debatt

nyheter

NRK og Mediehuset Altaposten går sammen om å arrangere et folkemøte med tilhørende politikerdebatt førstkommende torsdag på Studenthuset City i Alta. Arrangementet streames av Mediehuset Altaposten og sendes direkte på NRK2 fra klokken 19.30.

– Ja, vi forventer storinnrykk. Dette er en sak som engasjerer veldig mange finnmarkinger og nå har folk sjansen til å komme for å muligens bli litt klokere, sier Hanne Larsen fra Mediehuset Altaposten, som sammen med Kenneth Strømsvåg fra NRK skal lede debatten.

Bredt panel

Til debatt stiller et politikerkorps bestående av Randi Karlstrøm (ForFinnmark), Ragnhild Vassvik (Ap), Jo Inge Hesjevik (H), Odd Erling Mikalsen (Frp), Otto Strand (KrF), Kirsti Bergstø (SV) og Kurt Wikan (Sp). I tillegg finner vi NHO Arktisk-direktør Målfrid Baik i panelet.

Ungdommene er fremtida så deres meninger skal naturligvis også frem i lyset. Det tar Tomas Børresen (FpU) og Silje Vollan Nilsen (AUF) seg av. Fra sidelinja kommer også kommentatorene Mona Solbakk (NRK Sápmi), Rolf Edmund Lund (Altaposten) og Skjalg Fjellheim (Nordlys).

Folkeavstemmingen

Stortinget har gjennom ikke mindre enn to stortingsvedtak bestemt at Troms og Finnmark skal slås sammen til ett fylke. Dette nekter imidlertid finnmarkingene å gå med på. Den sterke motstanden har Finnmark fylkesting tatt til etterretning. De har satt hele prosessen på vent og arrangerer som kjent en folkeavstemming for eller mot sammenslåing 14.mai. Hva en folkeavstemming skal være godt for vil også bli gjenstand for debatt under torsdagens folkemøte.

– Møt opp i god tid

Debattleder Kenneth Strømsvåg ber de som vil ha med seg debatten «live» om å møte opp i god tid.

– Husk dette er direktesending, så her nytter det ikke å komme slentrende inn ti minutter for sent, sier NRK-journalisten.