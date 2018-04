Ble hørt av politikerne, nå får Altas leger mindre å gjøre

nyheter

Hovedutvalget for helse og sosial vedtok i sitt møte denne uka å gå inn for forslaget fra kommuneoverlege Kenneth Johansen om å redusere arbeidspresset for fastlegene. Helt konkret skal dette gjøres ved å redusere trykket av kommunale oppgaver, ved å etablere to legestillinger som skal fokusere på tilsyn og oppfølging av pasienter ved sykehjemmene.

Hele vedtaket lyder:

«For å avhjelpe rekruttering og stabilisering av fastleger i Alta vedtas å redusere kommunale oppgaver på siden av fastlegeordningen, samt etablere et legesenter med fastlønnsstillinger.

Alta kommune etablerer to fulltids legestillinger til tilsyn og oppfølging av pasientene ved sykehjemmene i Alta kommune. Legene ansettes i Alta kommune. Stillingene lyses ut for tilsetting i løpet av andre halvår 2018.

Fra 2019 innarbeides årlig kostnad på 400.000. For 2018 får tiltaket halvårsvirkning. Administrasjonen bes om å finne inndekning for 200.000,- til formålet i budsjettreguleringen.

Administrasjonen bes om å gå videre med planene om et kommunalt legesenter med kommunalt ansatte leger i nye Alta omsorgssenter, og legge fram en sak til politisk behandling når forhold rundt drift, organisering og økonomi kan konkretiseres ytterligere.

Tiltakene ventes å bedre fagligheten på sykehjemmene, samt øke stabiliteten i fastlegeordningen til beste for befolkningen i Alta. Kommunestyret erkjenner at fastlegene er i en presset situasjon lokalt og nasjonalt.»