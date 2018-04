30 mill skal brukes på folkehelsetiltak

nyheter

Det er viktige kroner som skal fremme folkehelse for sårbare gruppe de neste seks årene. Tiltakene skal nemlig rettes spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

– Dette vil bety et stort løft for folkearbeidet i Finnmark. I tillegg skal dette skape universelle gode tiltak for barn og unge. Det trenger vi, fastslår fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Sammen med flere kompetansemiljøer skal fylkeskommunen bistå kommunene i å finne gode rutiner for å jobbe forebyggende med barn og unge. Det skal også jobbes med å involvere barn og unge i tiltaksutvikling, heter det i en pressemelding.

Finnmark er én av fem fylkeskommuner som får tilskuddsmidler fra 2018 til 2023. Helsedirektoratet skriver i sin innstilling at det har vært sterk konkurranse mellom fylkeskommunene.

Disse kommunene har søkt om å bli med i dette prosjektet: Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Hasvik, Tana, Lebesby, Kautokeino, Kvalsund, Måsøy og Porsanger.