Gir Altaposten-leserne skattesvar

– Målet vårt er at alle skal få et korrekt skatteoppgjør.

Underdirektør Esben Helmersen i Skatt Nord og hans kolleger er smertelig klare over at skattemeldingen kan være vanskelige saker for mange. Derfor stiller de opp til en form for nettmøte gjennom Altaposten torsdag.

– Vi håper at folk sender inn spørsmål de måtte ha i forbindelse med skattemeldingen. Vi ønsker at folk sjekker skattemeldingen sin grundig, for til tross for at den er forhåndsutfylt når folk får den så er den ikke ferdigutfylt. Ønsket vårt er å få oppmerksomhet rundt skattemeldingen, og å gjøre det enklere for folk å få alt riktig, sier Helmersen.

Kan spare mye

Han understreker at det kan være mye å spare på å ta en enkel sjekk:

– Særlig gjelder dette om du har vært gjennom hendelser som fører til endringer i livet, samlivsbrudd og sykdom, boligkjøp og jobbytte, kanskje er du blitt pensjonist eller har fått rett til pendlerfradrag. Barnehageutgifter er en klassiker. Glemmer barnehagen å innberette disse kan det fort være snakk om 20-30.000 som uteblir.

Helmersen viser til egne nettsider, der fradragsveilederen kan være til god hjelp.

...men også tape mye

Skattemeldingen kan også inneholde en skikkelig tapsbombe.

– På inntektssiden kan det være farlig. Har ikke arbeidsgiver innberettet riktig inntekt kan du få tilleggsskatt, sier Helmersen.

Denne er på romslige 20 prosent av den skattemessige fordelen, og kan fort utgjøre en god slump penger.

– Tekniske feil kan også skje. Her om dagen gjorde Sparebank1 en brøler, og innberettet feil på 33.000 personer. Disse må være ekstra nøye og sjekke opp skattemeldingen mot det banken har sendt ut i ettertid – selv om det sannsynligvis for det meste er snakk om mindre beløp, sier han.

For det nytter ikke å klage på banken eller på arbeidsgiveren i ettertid:

– Det er du selv som er ansvarlig for skattemeldingen som leveres inn.