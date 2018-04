Slik var lørdagsnatta i Alta

nyheter

Tre personer kan nå vente seg en anmeldelse etter at de tydeligvis ikke forsto at når de ble bortvist fra et hotell, betød det at de skulle forlate hotellet.

Da politiet måtte komme tilbake ved halv sju-tiden for å få de tre bort, bestemte politiet seg for å anmelde dem. Dette skriver politiet i Finnmark på Twitter.

Også på Kronstad var det noe feststøy, og politiet avsluttet en fest etter klage på høy musikk. To menn som satt i veibanen i Alta ble sendt på marsj hjemover av politiet. Hjemover gikk kanskje jenta som ble bortvist fra Alta sentrum også, etter at hun hadde forsøkt å komme seg inn på et utested uten å være gammel nok.

Ved halv seks-tiden søndag morgen stoppet politiet en bil som vinglet. Det viste seg å være en fører i 20-årene, som nå vil bli siktet for promillekjøring.

Noen får nok en trist melding denne helga, ettersom det ble funnet en død hund, en husky, i Rafsbotn-området. Politiet ber folk som savner en slik hund om å ta kontakt.

Kontroll på vei og fjell

Sent lørdag kveld hadde reinpolitiet kontroll i Bollo, Detsika og Stabbursdalen. 15 scooterførere ble kontrollert, uten at noen reaksjoner måtte gis.

Politiet har også vært rundt på veiene og hatt kontroll i løpet av natta. I Alta ble det gitt fem forenklede forelegg for feil lysbruk, samt en kontrollseddel for solfilm.