Ber om omkamp om folkeavstemning

Forledet Fylkestinget kommunene i Finnmark angående folkeavstemmingen?

Kommunene i Finnmark har fått oversendt vedtak fra Fylkestinget om gjennomføring av folkeavstemning 14 mai.

I dette vedtaket fremgår det at: «kommunene skal gjennomføre valget»... sitat slutt.



Det fremgår ikke at det er frivillig, men oppfattes som et pålegg gjennom de sakspapirene som er lagt frem.

Det er mulig vi politikere selv burde sett sammenhengen her, men den saksutredningen som ligger med gir ikke rom for andre muligheter.



Alta Høyre støtter vurdering om at saken bør tas opp på nytt igjen. Nå håper vi at også Alta Arbeiderparti ser at åpenbare feil i sakspapirene gjør at saken må tas opp snarest.

Vi mener at Alta kommunes medarbeidere bør benyttes til det de faktisk er ansatt for å gjøre; levere gode tilbud og tjenester til beste for våre innbyggere.



Alta Høyre mener det er hårreisende å bruke 3-4 millioner på det som strengt tatt ikke er noe annet enn en avansert meningsmåling.





Alta Høyre

Alex Bjørkmann

Gruppeleder