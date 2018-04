Rammer Marianne og 11.000 andre

nyheter

Altaposten skrev onsdag om den syke og uføretrygdede Marianne Henriette Aslaksen (76) som har fått brev fra NAV om at hun mister hjelpestønaden hun har fått siden hun ble uføretrygdet for 37 år siden.

Det er Stortinget som har vedtatt at hjelpestønad for dekke utgifter til hjelp i huset skal opphøre fra 1. juli 2018.

– NAV har nå sendt brev til alle de som mottar denne stønaden fra folketrygden. I overkant av 11.000 har mottatt brevet om at hjelpestønaden til hjelp i huset opphører. Da ordningen ble innført skulle den avhjelpe de følgene sykdommen hadde for mottakerens evne til selv å utføre husarbeid, ved å kompensere for utgifter til å leie hjelp. Ordningen med hjelpestønad til hjelp i huset ble opphevet i 1992 for nye tilfeller, mens daværende mottakere fikk beholde stønaden gjennom en overgangsordning, sier Lene Lied, kontorsjef for ytelsesavdelingen i NAV.

Hun viser til at de som mister hjelpestønaden kan ha rett til hjelp fra kommunen.

– Det er kommunen som har ansvar å tilby helse- og omsorgstjenester, sier Lied.