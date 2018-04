– Vi bør gjøre som Loppa

nyheter

– Se til Loppa. Jeg synes det er tøft gjort og mener vi bør innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte i Alta og gjøre nøyaktig det samme, sier leder Odd Erling Mikalsen i Alta Frp.

Han synes det er meningsløst å gjennomføre en folkeavstemning uten betydning, spesielt når man svir av tre millioner kroner.

– Her synes jeg kommunestyret i Loppa har gjort det eneste rette. Vi var ikke våken nok i kommunestyret i Alta. Vi burde foreslått det samme der, sier Mikalsen.

Han foreslår et ekstraordinært kommunestyremøte.

– Det må vi eventuelt ta på ettermiddagstid, uten at det koster en krone. I tillegg er vi naturligvis helt avhengige av at gruppelederne i de andre partiene stiller seg bak et slikt initiativ, sier Mikalsen.

Han mener det haster å gjennomføre et slikt møte og vil ta kontakt med de andre gruppelederne umiddelbart.