– Sier litt om arrogansen i Høyre

nyheter

Loppa Ap, Loppa Sp og Loppa SV er fortsatt en smule rystet over at ordføreren og Loppa Høyre avblåste folkeavstemningen i kommunen.

– Arroganse

– Det sier en hel del om arrogansen som råder. Vi visste absolutt ingenting torsdag morgen og ble tatt på senga. Det imponerer ikke meg, sier Kim Gøran Pedersen, leder i Loppa Ap.

Han fastslår at det blir folkeavstemning, uavhengig av utfallet i kommunestyresaken.

– Om nødvendig vil vi i de tre øvrige partiene stille oss til rådighet for fylkeskommunen for å få avviklet en folkeavstemning i Loppa. Dette for å sikre at Loppa kommunes befolkning skal få muligheten til å bli hørt på lik linje med resten av Finnmark og Troms, mener Pedersen, som sammen med Cato Kristiansen (SV) og Henrik Pettersen (Sp) lover action om det skulle bli nødvendig.

– Hindrer folket å bli hørt

De påpeker at Loppa Høyre tidligere nektet å forholde seg til en rådgivende folkeavstemning om sammenslåing med Alta.

– Nå prøver de å hindre Loppas innbyggere i å bli hørt i en ny folkeavstemning. Det vitner om en utrolig arroganse og mangel på respekt for egen befolkning. Vi vil oppfordre hele Loppa til å bruke sin stemme for å vise hvem som bestemmer i vår kommune. Det er ikke ordføreren og Loppa Høyre, men befolkningen i Loppa, fastslår de tre i en pressemelding.

Lovlighetskontroll

De har mange spørsmål etter det som skjedde og vil fremme lovlighetskontroll av vedtaket.

– Er det slik at man frykter utfallet av en slik avstemning? Eller er det sånn at folkets mening ikke er spesielt viktig for ordfører og Loppa Høyre?

Kim Gøran Pedersen sier til Altaposten at kommunestyremøtet ble en aldri så liten parodi da avstemningen endte 7-7 og ordføreren tok i bruk dobbeltstemmen.

– Det er lov å stille spørsmål ved om dette er eksempel på et demokratisk sinnelag, sier Pedersen.

Brøt med gruppa

Ap-representant Ernst Berge brøt med gruppa og stemte for forslaget fra Høyre. Det fører ikke til noen form for sanksjoner.

– Nei, det er ikke noe tema. Det får Ernst selv svare på og begrunne, sier han