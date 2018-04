Skateparken opp på ny

nyheter

Administrasjonen ved Alta kommune foreslår på ny å legge 200.000 kroner på bordet for å utrede en skatepark i området Huset/Alta ungdomsskole. En ny skatepark vil bety en betydelig oppgradering i forhold til dagens, har det tidligere vært påpekt.

Anlegget kan ende på en prislapp mellom 12 og 20 millioner, hvor Alta kommune må stå for alt mellom 2 og 12 millioner, fremgår det av saksfremlegget.

Administrasjonens forslag, signert Tor Helge Reinsnes Moen, er at det skal «utarbeides tegninger som danner grunnlag for kostnadsberegninger og finansieringsplan for en aktivitetspark i tilknytning til Alta ungdomsskole og Ungdommens Hus. Kostnadene til et slikt forprosjekt, kroner 200 000, tas fra kulturtjenestenes budsjett».

24. april skal saken opp for hovedutvalget for oppvekst og kultur.