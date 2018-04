Hemmeligholder detaljer rundt Operasjon mørketid

nyheter

Det fremgår i et dokument fra Øst-Finnmark tingrett.

Retten viser til en rekke hendvendelser fra pressen og en gjengivelse fra en epost sendt fra Politiadvokat Hanne Bernhardsen:

«Av etterforskningsmessige hensyn ber politiet om at kjennelsene ikke offentliggjøres. Dette begrunnes med at dersom kjennelsen blir offentliggjort vil man lett kunne identifisere de siktede, samt hvor dette skal ha skjedd.»

Det vises også til at media under pressekonferansen som ble holdt tidligere i april fikk vite det som kunne sies på nåværende tidspunkt.

«Videre er det fortsatt mye etterforskning som gjenstår all den tid det foreligger store mengder databeslag. I tillegg viser en til alvorlighetsgraden i saken ved at siktelsen omhandler overtredelse av straffeloven (2005) § 299 (Voldtekt av barn under 14 år) og § 311 (Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn). Politiet utelukker heller ikke at siktelsen vil endres til overtredelse av straffeloven § 301 (Grov voldtekt av barn under 14 år)»