Fra NRK til omstilling i Kvænangen

nyheter

Altas nabokommune i Troms har omstillingsstatus fra Troms fylkeskommune. Det betyr en særlig satsing på samarbeid og utvikling av næringslivet i Kvænangen.

Onsdag ble det klart at NRK Finnmarks redaksjonssjef Merete Jørstad (49) blir ny leder i Kvænangen næringsfabrikk, heter det i en pressemelding.

– Omstillingsprosjektet kommer for alvor i gang med ansettelse av daglig leder. Merete har hjerte for Kvænangen og jeg er sikker på at hun er rett kvinne på rett plass, sier styreleder Eirik Losnegaard Mevik.