Energiloven krever endring

nyheter

Ymber-direktør Erling S. Martinsen orienterte torsdag kommunestyret i Loppa som en av eierne i selskapet om hva som skjer når selskapet får et holdingselskap og datterselskaper med produksjon av kraft, energidistribusjon i nettet og eget selskap for fiber.

Ingen konsekvenser

Omorganiseringen får ingen konsekvenser for eierne og ved etablering av ny selskapsstruktur unngår man skattlegging av verdiene ved å tilfredsstille den nye lovgivningen.

– Dette er en formalitet, men dere som kommunestyre må behandle omorganiseringen, slik at stiftelsen av holdingselskapet blir gyldig, forklarte Martinsen.

Kommunestyret tok til etterretning at omorganiseringen er en formalitet og resultatet av omorganiseringen er lovpålagt. Martinsen sa han regnet med at også Alta kraftlag vil velge samme modell når de komer så langt.

Ingen skatt

Aps representant Berit Land ville vite hva NVE krevde i forhold til spørsmålet om konsesjoner for de ulike datterselskapene. Martinsen forklarte at dette vil bli som før, men at det er snakk om formaliteter knyttet til hvilke organisasjonsnummer som står for kraftproduksjon.

Land ville også vite om overføring av eiendommer ville utløse dokumentavgift eller skatt. Noe Martinsen svarte benektende på. Ingen skatt eller avgift vil følge av omorganiseringen.

Varaordfører Stein Thomassen Ap foreslo ordfører Steinar Halvorsen som kommunens representant til stiftelsesmøtet.