Ber regjeringen om én milliard

I en uttalelse om den ekstreme rasfaren og isolasjonen av store deler av Finnmark denne vinteren, ber Vest-Finnmark Regionråd regjeringen og Stortinget om penger til rassikring.

– Vinteren har vært ekstrem, det har gått utallige ras, i nesten alle kommunene i Vest-Finnmark. Nå må noe gjøres, og vi anmoder om at Stortinget og regjeringen ser behovet for rassikring, sier Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune.

I forrige uke hadde regionrådet møte i Honningsvåg, der de også tok en status på den lange perioden med ras og rasfare. Nå går rådet med leder Monica Nielsen samlet inn om å kreve at regjering og Stortinget arbeider for at det bevilges 1 milliard kroner ekstra til rassikring i Finnmark.

– Det er ingen tvil om at situasjonen vi har hatt i Finnmark den siste tida, er bevis på at dette må vi prioritere. Stengte veier, farlige situasjoner med ras, isolasjon, men også store konsekvenser for næringslivet, sier Nielsen.

Hun viser til hvordan transporten av fisk ble stoppet, både for fiskeriene og for oppdrettsnæringen.

– Dagligvarer, post og medisiner har vært forhindret distribuert, med de negative konsekvenser det medfører. De ulike kommunene har ved flere tilfeller vært nødt til å iverksette krisestab og -beredskap over lengre tid, sier lederen av Vest-Finnmark regionråd, som representerer kommunene Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Loppa, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, og Alta.

«Årets vinter viser at det er stort behov for rassikring langs veiene i fylket, og mange lokalsamfunn har vært isolert i lange perioder på grunn av stengte veier etter ras. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i sine analyser pekt på at man kan forvente at slike hendelser vil inntreffe hyppigere i årene som kommer, som følge av klimaendringene», skriver regionrådet.

– Regjeringen må ta dette på alvor, så vi ikke går nye og mange år i møte med disse utfordringene. Klimaet er i endring, vi må handle – vi kan ikke vente, slår hun fast.

Helseberedskap og tap for sjømatnæringen

Rådet skriver at det også har vært utfordrende og ressurskrevende å sikre en god helseberedskap i disse situasjonene.

De viser dessuten til at sjømatnæringen står for en stor del av veitransporten og at ras og rasfare med stengte veier over flere dager kan gi verditap på flere millioner kroner bare for sjømatnæringen.

– Når vi opplever at grunnleggende infrastruktur er til hinder for eksisterende og fremtidig næringsutvikling, er det som et paradoks at entreprenørbransjen i Finnmark må foreta store nedskjæringer, blant annet som følge av få store, nye anleggsprosjekter, sier Nielsen.

En vinn-vinn situasjon

De peker dessuten på den vanskelige tida entreprenørbransjen er inne i, og at ved å sette i gang med rassikring i Finnmark, kan man også avhjelpe situasjonen der.

«Vest-Finnmark Regionråd vil med dette anmode Regiering og Storting om å benytte den lavkonjunkturen som vår entreprenørbransje opplever til å iverksette en målrettet innsats på rassikring langs veiene i Finnmark. Dette vil være en vinn-vinn situasjon for begge parter; flere vil levere anbud på aktuelle oppdrag, samtidig som vi oppretteholder den kapasiteten og kompetansen som entreprenørbransjen har opparbeidet seg for å kunne gi anbud på nettopp denne typen oppdrag.» skriver regionrådet til samferdselsministeren.

De har også sendt uttalelsen til transportkomiteen på Stortinget, samt en rekke andre instanser.