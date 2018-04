Ap-topper i Finnmark setter sin lit til statsministeren

nyheter

Resultatet av folkeavstemningen i Finnmark om sammenslåing med Troms vil bli overlevert statsministeren personlig med håp om en ny runde i Stortinget.

– Hadde jeg vært statsminister, med Stortinget nærmest delt på midten og et massivt nei i folket, da hadde jeg tenkt at det vil være lurt å ta opp saken en gang til med Stortinget, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget i Finnmark, Remi Strand til NTB.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) møtte fylkespolitikere fra både ja og nei-fløyen i fylkestingshuset i Vadsø onsdag. Budskapet var ikke til å ta feil av. Mæland akter å gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark uavhengig av folkeavstemningen i det nordligste fylket 14. mai.

Samtidig fikk Mæland beskjed om at fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) akter å troppe opp personlig og overlevere resultatet av folkeavstemningen til statsminister Erna Solberg (H).

– Et klart nei fra folket som bygger på erfaringsbasert kunnskap må være et tilstrekkelig nytt moment til at saken bør behandles på nytt, sier Strand.

– I tillegg opplever vi en økende grad av støtte fra andre deler av landet. De ser at det nye fylket vil bli en geografisk unaturlig stor konstruksjon, sier han.

Mæland sier til NTB at hennes oppdrag er å gjennomføre sammenslåingen med mindre Stortinget selv ønsker å fatte et nytt vedtak.

– Fra regjeringens side er vi opptatt av å gjennomføre de vedtakene som Stortinget har fattet, både før og etter stortingsvalget høsten 2017. Jeg har også oppfordret fylkespolitikerne til å utpeke medlemmer til fellesnemnda og understreket at det ikke er noen tid å miste, sier hun.