8.800 vil til UiT:– Dette er fantastiske nyheter

nyheter

– Dette er fantastiske nyheter for UiT, vi øker mest av universitetene i Norge. Vi har gode søkertall til jus og medisin og rekordsøkning til lærer- og sykepleierutdanningene våre. I år feirer UiT 50 år og det er ekstra hyggelig at vi i jubileumsåret befester vår posisjon som en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner, sier rektor Anne Husebekk, i en pressemelding.

Økningen er på 14,34 prosent fra i fjor og totalt har 8.820 søkere hatt det arktiske universitetet som sitt førstevalg.

Flere vil bli lærere

Lærerutdanningene ved UiT, spesielt barnehagelærer og grunnskolelærer for 1. – 7. trinn har økning. I fjor var det økt interesse for lærerutdanningene og denne positive trenden forsetter.

– At 505 har søkt et av våre lærerstudier er ny rekord. Spesielt gledelig er det at hele 217 ønsker å utdanne seg til barnehagelærer. Dette er svært gode nyheter da vi vet det er og vil være et stort behov for lærere, sier Husebekk.

Flere fra sør

En annen gledelig trend er at universitetet rekrutterer flere fra Sør-Norge enn tidligere.

– UiT befester sin posisjon som det foretrukne universitetet for unge i Nord-Norge, men den sterkeste veksten kommer fra sør.

Teknologifagene, spesielt datateknikk, satellitteknologi og romfysikk, er også populære og etterspurte studier i år. Luftfartsfag er nok en gang det studiet som blir vanskeligst å komme inn på. Et annet studium er bachelor i paramedisin, som UiT lyste ut for første gang i år.

– Det har vært en enorm interesse for paramedisinstudiet og det blir konkurranse om å komme inn. Hele 291 søkere til 20 studieplasser. Dette er et studium som vil bidra til å styrke fagfeltet akuttmedisin, sier Husebekk.