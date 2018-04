Temperaturen faller i helgen

nyheter

De siste dagene har det vært ganske pent vær over store deler av landet, med temperaturer helt opp mot 20 grader på Vestlandet og Sørlandet, men inn mot helgen blir det kjøligere vær de fleste stedene.

Det er spesielt Vestlandet, deler av Trøndelag og Nordland som kommer til å få relativt dårlig vær i helgen med mye nedbør og lave temperaturer. Det blir mest nedbør på fredag, og det vil falle som snø rundt 1.000 meter over havet.

– Det skyldes et lavtrykk som ligger sør for Island og som beveger seg nordover. Det betyr at det vil øke på med nedbør over Trøndelag fredag og lørdag. Det vil deretter trekke seg over til Nordland og Troms, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Værvarslinga for Nord-Norge til NTB.

Nedbør og tåke

I selve helgen vil nedbøren holde seg unna Troms og Øst-Finnmark, mens Vest-Finnmark kan få nedbøren i form av sludd eller snø. I Nord-Norge vil temperaturen ligge fra 0 grader til mellom 2 og 5 plussgrader.

Nedbøren vil henge igjen også lørdag, men det vil letne opp i den nordlige landsdelen søndag.

Også Vestlandet må belage seg på en del nedbør i form av bygevær og varierende skydekke fredag og inn mot helgen. Typisk for årstiden vil det også ligge en del morgentåke på Vestlandet og nordover.

Morgentåken vil også ligge på Østlandet og Sørlandet, men det vil bli lite med nedbør. Våren er en typisk årstid for denne tåketypen, som kalles adveksjonståke. Den dannes fordi varm og fuktig luft beveger seg over et kaldere underlag.

Sør-Norge i le

– Det er ganske typisk for årstiden med tåke om morgenen. Tåken sprekker opp i løpet av dagen når sola får tak. Et pådrag med sørlig vind mot Skagerrak kan føre til et slikt tåkelag. Den gode nyheten er at siden Sørlandet og Østlandet ligger i le av lavtrykket fra Island, så vil dette området unngå noe særlig med nedbør, sier Nordhagen.

Et nytt lavtrykk vil imidlertid sørge for at de vårlige og mer sommerlige temperaturene lar vente på seg i helga i Sør-Norge. Meteorologen regner med at dagstemperaturen østafjells vil ligge på rundt 15 grader inn mot helga og noe lavere lørdag og søndag, kanskje helt ned mot rundt 10 grader.

– Det vil bli noe lettere vær søndag i store deler av landet, avslutter Nordhagen.

(©NTB)