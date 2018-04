Se vegvesenet utløse ras med ei pute

nyheter

Byggeleder i Statens vegvesen, Bente Svendsen, forklarer at det ikke er uvanlig å bruke pute til å løsne stein fra fjellet, selv om det kanskje høres litt spesielt ut.

Arbeidet du kan se i videoen ble gjort mellom Maribukt og Linnes på Fylkesveg19.

– Det kommer an på hva som er mest praktisk. Her hadde entreprenøren oppdaget at det var enda mer løs stein enn det så ut til. Å gå løs med spett eller sprengstoff var ikke hensiktsmessig. Å bruke ei oppblåsbar pute ble derfor løsningen, forklarer hun.

Puten som brukes legges i sprekken mellom steinen som skal bort og fjellet. Den blåses så opp for å rive løs steinen.

– Ganske effektivt, sier Svendsen.