Vil utvide dagaktivitet for demensrammede

Administrasjonen i Alta kommune vil utvide dagaktivitestilbud for personer med demenssykdom. Saken skal behandles i hovedutvalget for helse og sosial neste uke.

Alta kommune har økende antall personer med demens. Dagtilbudet viser seg å være for lite til å håndtere økningen. I 2017 var det 35 brukere som fikk tilbud på dagsenteret. Demensteamet har i dag 80 brukere og det fleste av dem er i behov av et dagaktivitetstilbud. Fra 2016 til 2017 har antall brukere tilknyttet demensteamet økt fra 63 til 90, heter det i saksfremlegget til politikerne.

Kapasiteten på dagsenteret er i utgangspunktet seks brukere per dag og dermed tilbud 2- 3 dager pr.uke. For mange brukere samtidig gjør det vanskelig å utføre aktiviteter, slik at tilbudet i stedet blir oppbevaring.

– Bemanningen er i utgangspunktet to per dag, som er for lite til å ivareta det behov som brukerne har, fastslås det, og forslaget er derfor oppbemanning med 1-2 ekstra per dag og åtte plasser ekstra. Lokalitetene er per i dag for små og det blir derfor nødvendig å finne bedre tilpassede lokaler

– Kommunen har foreløpig ikke passende lokaler til denne bruken. Etterhvert vil det være mulig å flytte disse aktivitetene til Elvebakken sykehjem i forbindelse med omlegging til kompetansesenter for demens, men disse lokalene er ikke ledige ennå. heter det. I mellomtiden er det blant annet innhentet et tilbud for leie hos Normisjon.

Det er innhentet et tilbud fra Normisjon om leie av lokaliteter der. Med litt tilpasning vil dette være lokaler som passer godt til dagaktiviteter. Andre mulige utleiere har vært kontaktet. I tillegg til en mye høyere leiepris var også lokalene uhensiktsmessige.

Kostnadsmessig kan det dreie seg om en økning på nærmere en million kroner i året, men det er søkt om nærmere 600.000 kroner fra Helsedirektoratet.