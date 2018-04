Pølsemaker erstatter Wara i Finnmark Rein

nyheter

Forståelig nok gikk justisminister Tor Mikkel Wara av som styreleder i Finnmark Rein, samtidig som han solgte aksjene i selskapet. Nå er det klart at pølsemaker og tidligere eier av Leiv Vidar, Arne Vidar, kommer inn som aksjonær. I 2017 solgte han egen bedrift til næringsmiddelselskapet Scandza.

– Det er selvsagt trist for oss å miste en person som Tor Mikkel. Han har vært strategisk viktig for oss i oppbyggingen av merkevaren Finnmark Rein. Han har på alle måter vært viktig for å sette reinkjøtt på kartet, og har gjort virksomheten vår til den suksessen den er i dag. Samtidig ønsker vi ham lykke til videre, sier daglig leder i Finnmark Rein, Are Smuk Figved, i en pressemelding.

– Jeg har fått veldig sansen for Finnmark, både naturen, menneskene og væremåten deres. Jeg har også tilbragt mye tid i Finnmark de siste 20 årene, og har blitt godt kjent med menneskene rundt Finnmark Rein, sier den nye aksjonæren.