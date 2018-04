Møter sommeren uten bobil-løsning

nyheter

Hovedutvalgsleder Otto Erik Aas (SV) har vært opptatt av å finne en løsning for bobil-turistene, som tidvis har klaget på fasilitetene. Både parkering og mangel på sanitært anlegg har forvoldt irritasjon. På parkeringsplassen mellom Amfi og Kiwi i Alta sentrum (P7) ble det i fjor sommer åpnet for parkering her.

Fikk ingen avtale

En avtale med Boreal i Alta sentrum har vært sett på som ønskelig, men dialogen har ikke ført fram. Derfor ser man nå på andre alternativer, både på kort og lengere sikt. Det er spesielt i perioden mai til september at trafikken tar av.

– Dette er noe som merkes spesielt i Alta sentrum med flere attraktive kjøpesentre. På grunn av bobilenes størrelse kan det være utfordringer å finne parkering som er i umiddelbar nærhet av sentrum, da parkeringsplasser og parkeringslommene ikke er ment for biler som er større enn vanlige personbiler, påpeker parkeringssjef Jon-Vegar Nilsen, som på oppdrag fra hovedutvalgsleden for nærings, drift og miljø har laget et saksfremlegg til politikerne.

Kan bruke to plasser

Bobiler kan i dag benytte seg av vanlige ordinære parkeringsplasser i Alta sentrum på områder som er store nok.

– Er bilen av en sånn størrelse at den ikke får alle fire hjulene innenfor en parkeringslomme, praktiserer vi det slik at de kan benytte seg av to parkeringslommer til prisen av en. En generell regel her er at det går greit så lenge bilen ikke er til unødvendig hinder for andre, redegjør Nilsen.

Alta kommune har videre en generell plikt til å sørge for nødvendige anlegg for tømming av sanitæranlegg fra bobiler og campingvogner. Dette har hittil vært ivaretatt gjennom de ulike tømmemulighetene som både eksisterer langs veier inn til Alta og campingplasser i Alta kommune. I sentrum tilbyr Boreal tømming av sanitæranlegg mot avgift.

Jon-Vegar Nilsen har i sitt saksfremlegg til politikerne en kortsiktig løsning basert

– Parkeringsavdelingen åpnet sommeren 2017 for parkering på hele området P7 for dagsparkering. Området her er stort, det er god oversikt og området regnes som godt egnet for bobilparkering. I tidsrommet mai-august i år vil vi på nytt sette opp veivisningsskilt med henvisning til plassen. Dette vil bli gjort ved innkjøringene til Løkkeveien fra Markveien og før rundkjøringen til Bjørn Wirkolas vei, samt ved innkjøringen til parkeringsområde P7, opplyses det.

Det presiseres at ømming av sanitæranlegg fortsatt vil måtte foregå ved byens campingplasser, eller ved henvendelser til Boreal.

Eget parkeringsområde?

I saksfremlegget åpnes det også for en langsiktig løsning, nemlig etablere et mer permanent parkeringsområde for bobiler, hvor det også kan vurderes tømmemuligheter for sanitæravløp.

– Ved et slikt anlegg vil bobilene enkelt kunne tømme sanitæranleggene uten behov for kobling med slange og rengjøre mottakspannen ved å spyle ned. Det eksisterer flere anlegg på markedet i dag. Hammerfest har etablert et slikt område sentrumsnært der tilbakemeldingene fra dem er at anlegget er enkelt å bruke og vedlikeholde, redegjøres det. Et tømmeanlegg er estimert til en million kroner.