Letter arbeidspresset for fastlegene i Alta

Det er ikke bare i Alta fastelegeordningen er under press og diskuteres heftig. Økt arbeidsbelastning og tilførsel av nye oppgaver gjør det vanskelige, både å beholde leger og rekruttere nye.

Færre oppgaver

Kommuneoverlegen foreslår å redusere kommunale oppgaver som er på siden av fastlegeordningen, samt etablere et legesenter for fastlønnsstillinger for nyutdannede leger.

– Alta kommune etablerer to fulltids legestillinger til tilsyn og oppfølging av pasientene ved sykehjemmene i Alta kommune, heter det i forslaget fra Kenneth Johansen, som mener disse bør ansettes kommunalt. Han foreslår at stillingene lyses ut for tilsetting i løpet av andre halvår.

– Fra 2019 innarbeides årlig kostnad på 400.000. For 2018 får tiltaket halvårsvirkning. Administrasjonen bes om å finne inndekning for 200.000,- til formålet i budsjettreguleringen.

Ønsker faste forhold

Listestørrelsene i Alta varierer, viser tallene i saksfremlegget til politikerne. 17 leger har listetak mellom 800 og 900, mens 5 lister har tak på 1000 pasienter. 2 leger, som deler ett kontor, har 600 hver. Det viser seg at fastlegene i større grad ønsker fast ansettelse og fast lønn.

Offentlige legeoppgaver i Alta har per i dag 25 fastlegehjemler fordelt på fire legesentre. Disse jobber som selvstendig næringsdrivende.

Legesenter ved omsorgssenter

Planene om et kommunalt legesenter med kommunalt ansatte leger i nye Alta omsorgssenter går videre. Her skal det legges fram en sak til politisk behandling når forhold rundt drift, organisering og økonomi kan konkretiseres ytterligere. Tiltakene skal etter planen bedre fagligheten på sykehjemmene, samt øke stabiliteten i fastlegeordningen.

Saken skal opp til politisk behandling i hovedutvalget for helse og sosial neste uke.