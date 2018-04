Hyttepipene skal feies

nyheter

Forskriften kom allerede 1. januar 2016. Etter en nødvendig kartlegging av fritidsboligene, skal saken opp til politisk behandling.

Av totalt 1.786 fritidsboliger, er det 589 brannvesenet ikke har fått noen informasjon om. Det er registrert hele 1.197 pipeløp i hyttene, hvorav 65 er plombert fordi det ikke finnes ildsted.

– Resultatet viser en gjennomsnittlig bruk av fyringsanlegget er på mellom 20 og 30 dager per år og det er stor variasjon i alder på fyringsanlegget, heter det i sakfremlegget til administrasjonen.

Forslaget er å vedta at fyringsanlegg i fritidsboliger i Alta kommune skal feies og føres tilsyn med etter behov, der eier av fritidsbolig blir fakturert for arbeidet. Med bakgrunn i ett besøk hvert tiende år og 200 fritidsboliger per, estimeres denne summen til kr 560 kroner uten moms.

– Fritidsboliger nær vei vil kunne ivaretas med eksisterende utstyr, mens fritidsboliger utenfor farbar bilvei er planlagt utført vinterstid ved hjelp av snøscooter. Dette med bakgrunn i å skåne natur og ivareta eget feiepersonell., heter det. Investeringene beløper seg til rundt 600.000 krone for å komme igang, men satsingen vil ikke påvirke dagens feiegebyr,