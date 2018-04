33.000 bankkunder må gjøre endringer i skattemeldingen: – Vi må bare beklage dette

nyheter

Tirsdag gikk det ut en SMS til tusenvis av kunder i de forskjellige Sparebank1-bankene. Her fremgår det at en feil i bankens systemer får konsekvenser for kundene:

«Kjære kunde! På grunn av en feil i våre systemer, inneholder den forhåndsutfylte skattemeldingen din feil tall for dine fond i SpareBank 1. Dette må korrigeres senest 30. april, som er fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister. Du finner mer informasjon, årsmelding med riktige tall og veiledning under "Meldinger" i nett- og mobilbanken. Vi beklager bryderiet!», skriver banken.

Varsler kundene nå

Totalt er 33.000 kunder over hele landet berørt i større eller mindre grad, opplyser kommunikasjonssjef for bank, Ida Håvik i Sparebank1 til Altaposten.

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge opplyser til Altaposten at om lag 9.000 av deres kunder er rammet.

– Vi holder på med å varsle kundene som er berørt av dette via SMS. I kundenes innboks i nettbank og mobilbank finnes det en ny årsmelding, samt en veileder hvor det står hvilke poster i skattemeldingen som må kontrolleres. De berørte kundene må gjøre en manuell jobb på skattemeldingen som følge av denne feilen, noe som er beklagelig, sier Loftås.

Hvor stort avviket er for den enkelte kunde varierer, fra noen få øre og opp til større summer.

– Er det vanskelig for kundene å rette opp i dette?

– Nei, men dette er en jobb banken ikke kan gjøre for kundene, man må gjøre det selv ved levering av skattemeldingen.

– Hva skjer hvis man bare lar være?

– Det bør nok Skatteetaten svare på. Men generelt er vi alle ansvarlige for at det som står i skattemeldingen er korrekt. Man har ansvar for å kontrollere skattemeldingen selv, og kundene som nå får denne meldingen fra oss anbefaler vi sterkt at går inn og gjør denne jobben, sier Loftås.

Sjelden feil

– Skjer dette ofte?

– Det har skjedd en teknisk feil i våre systemer, knyttet til aksjesparekonto - som var en nyhet i fjor. Denne feilen har derfor ikke skjedd før. Det er heller ikke vanlig at vi opplever slike feil. Men likevel er dette en strek i regningen for vår del. Vi må bare beklage dette overfor de kundene som er rammet av feilen, sier han.

Kommunikasjonssjef Håvik i Sparebank1 sier til Altaposten at feilen har vært i et system som brukes av alle de 14 bankene i Sparebank1-alliansen. Da feilen ble avdekket ble det bestemt at man skulle varsle kundene via SMS:

– Selv om det kan virke dramatisk å få en slik SMS, fant vi ut at vi ønsket å få ut god og riktig informasjon til kundene så raskt som mulig, sier hun.

Håvik understreker at det skal være en ukomplisert affære å gjøre de nødvendige endringer i skattemeldingen.

– Men vi bistår også kundene nå. Dersom det er noen som har fått denne SMSen som opplever at de har behov for ekstra veiledning, så må de bare ta kontakt med banken, sier hun.