– Useriøst å flagge med regnbueflagget

nyheter

Frp gjorde det tidlig klart i debatten i kommunestyret at de hadde en prinsipiell inngang i saken om flaggplanen, og hvilke flagg som skal kunne vaie utenfor Alta rådhus.

– Hører at det er mange forslag om bruk av ulike typer flagg utenfor Alta rådhus. Det vi ikke må glemme er at Alta kommune ikke er en privat SV- eller Ap-klubb, men en offentlig institusjon. Vi har to flagg i Norge som er godkjent, det er det norske og samiske, klargjorde Rut Olsen fra talerstolen.

Verbalt oppgjør

Tommy Berg som førte saken for ordførerpartiene var på sin side klar på at det var riktig å vise anerkjennelse både til kvenfolket og til de minoriteter med ulike legninger som markerer seg på pridedagen, og bruker regnbueflagget.

– Til Rut vil jeg si at regjeringen har gitt oss råd om lokalt åpne for å markere arrangement eller organisasjoner med bruk av deres flag, sa Berg og viste til at blant annet tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner har brukt Rosenborgflagget som eksempel på en god markering.

Han syntes at det var merkelig at Frp og Olsen, som hevdet å være talspersoner for frihet, gikk mot bruk av regnbueflagget. Noe som etter Bergs mening var en hyllest til frihet og anerkjennelse av ulike grupper.

Useriøst

Høyres Oddveig Hammari var også overrasket over Olsen. Hun viste til at kommuner som markerte kvenfolkets dag og flagger med kvenflagget, var useriøse, ifølge Frp og Olsen.

– Ja, jeg synes det er useriøst. Vi er ikke her for å ta vare på ei gruppe, men ta vare på alle. Likebehandling er viktig og da må vi se hvilke flagg som er godkjent, slo Olsen fast og sendte også et spark til Tommy Berg:

– Hva regjeringen har rådet oss til synes jeg ikke har noe å si her. At SV og Berg vektlegger dette nå er merkelig. Han er ikke ellers så veldig opptatt av hva regjeringen måtte mene, og eller råd oss til. Skal alle få flagge vil vi ha for få dager og for flaggstenger utenfor rådhuset. Rådhuset er faktisk en offisiell bygning, ikke klubbhuset til Ap og SV.

Avstemningen viste at Frp fikk med seg ni mot at det skal flagges på kvenfolkets dag med kvenflagget. Når de gjaldt regnbueflagget stemte også flere av Høyres stemmer mot at det skulle få vaie utenfor rådhuset på markeringen av pridedagen.