– Håper foredraget bidrar til mer åpenhet om demens-sykdom

Mens lokallag over hele landet opplever at folk strømmer til når demens er tema for møter og foredrag, registrerer Ann-Connie Strifeldt at det dessverre har vært få som har kommet de gangene Alta demensforening har prøvd å invitere til slikt.

Torsdag kveld klokka 18 håper hun likevel på full sal når Knut Eirik Olsen går på scenen på Scandic for å holde foredrag om det å leve med alzheimer.

– Han vinkler sitt foredrag på en slik måte at han forsøker å ufarliggjøre sykdommen. Holdningen hans er hvor viktig det er å leve i nuet, og å være fysisk aktiv. Akkurat det å ufarliggjøre sykdommen er noe jeg tenker på som særdeles viktig, for inntrykket er at det fortsatt er mange som synes det er skummelt å prate om demens. Jeg synes vi skal lytte til de som velger å stå fram og fortelle om hvordan det er å rammes av denne sykdommen, sier hun.

Håpet er at foredraget bidrar til mer åpenhet rundt demens:

– Vi er altså i 2018, og fortsatt er det ganske unikt at demenssyke står fram og forteller om sykdommen deres. Det sier noe om at vi fortsatt har et stykke å gå.

Strifeldt forteller at også pårørende-elementet vil løftes fram.

– Vi håper virkelig på godt oppmøte. Vi i demensforeninga er svært glade over å få en så unik mulighet som det er å få dette foredraget i Alta, sier hun til slutt.