Line vant pris

Line Suhr Johansen, opprinnelig fra Alta, ble årets vinner av Nordland fylkeskommunes Nykomlingspris, melder Bladet Vesterålen.

Suhr Johansen står bak bedriften Nettrakett as i Bø i Vesterålen, som blant annet tilbyr tjenester innen etablering av nettbutikker, markedsføring på nett samt foto, video og animasjon.

Ros for å tørre

– Hun er et godt forbilde for andre og viser at det går an å skape nye bedrifter hvor enn i landet man bor, sa fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen til fylkestinget da han delte ut prisen. Han roste i følge Bladet Vesterålen Line for å tørre å satse, og på den måten skape viktige arbeidsplasser.

Alltid altaværing

Altaposten har tidligere skrevet om Suhr Johansen suksessbedrift (Altaposten 22. september 2017), hvor hun sa det hadde vært artig med et Alta-kontor av bedriften. Line er født og oppvokst på Kronstad, og identifiserer seg som altaværing til tross for at hun ikke har bodd i byen siden 2006.

Det var i 2014 at hun stiftet Nettrakett AS, og hennes kundeportefølje består også av folk fra Alta.