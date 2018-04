Hevder store kommuner har bedre barnevern

nyheter

Små kommuner ligger i toppen av statistikken over barn som blir tatt fra foreldrene.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier til NRK at en grunn til dette er at de mindre barnevernstjenestene har større utfordringer med å gi et godt tilbud til barna.

– Det er helt avgjørende at kommunereformen får fortsette med full kraft. På den måten får vi sterkere kommuner og en barnevernstjeneste som har bred kompetanse, som har god innsikt og som har erfaring med mange saker som kan sette i verk mange ulike tiltak på et tidlig tidspunkt så man slipper å gå til det skrittet å flytte barn ut av familien sin, sier Helleland. (©NTB)