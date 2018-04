Dette får Per Edvin snart på trappa si

nyheter

Per Edvin Varsi bor rett under under dungen som er like svart som natta, selv om den sannsynligvis består mest av ren hvit snø.

– Det er ikke utenkelig at det er mest snø i dungen, men det jeg vet er at dersom den ikke fjernes raskt, vil vårtiningen gjøre at gørra som det tydelig er mye av, renne ned den bratte skråningen, inn på plenen og komme helt til trappa vår. Det tror jeg alle forstår at vi ikke kan godta, klargjør Per Edvin Varsi til Altpaosten.

Han tror at det som er brøytet og skrapt av veiene og plassert i dungen midt i Buktabakken, området som heter Polhøyden for de som er kjent, heller ikke er spesielt miljøvennlig. Det han vet er at uteområdet rundt boligen hans rett under dungen ikke vil bli seende ut om gørra tiner og tar veien inn på hands eiendom.

– Jeg har snakket med Statens Vegvesen som lovet at de skulle se på saken og sørge for at dungen ble fjernet. Det er ei uke siden. Ingenting skjer, påpeker Varsi, som viser til at naboen også hadde et lignende deponi rett overfor huset, og at det ble fjernet.

– Ring NCC

I Statens Vegvesen er Lisa Sundstrøm opptatt av å finne en løsning. Hun tar derfor kontakt med prosjektleder for vedlikehold, Kurt Mørk Eriksen, og henviser deretter Altaposten til prosjektlederen. Eriksen konstaterer at Statens Vegvesen ikke har noe snødeponi på Polhøyden og sender oss videre til NCC som har kontrakten for brøyting på den omtalte strekningen.

– Ring NCC, er rådet fra Mørk Eriksen.

Så sagt, så gjort.

– Jeg kan ikke svare på om det er vi eller noen andre som har ansvaret for at det er deponert snø her. Det kan være oss, men det kan også være Alta kommune eller private, slår Paul Inge Turi i NCC fast før han legger til:

– Er det vi som har deponert dungen med snø her er det vårt ansvar å rydde opp. På generell basis kan jeg si vi er godt i gang med å fjerne alle snødunger fra vinterens snørydding. Nå skal vi sjekke opp om vi også må til Polhøyden for å ordne opp.