nyheter

De som trodde at skredsesongen var over langs veiene, bør være alarmert. Lørdag formiddag var det snøras mellom Sarves og Leirbotnvann, rett ned på E6 der utfarten og trafikken er stor. Som bildet viser gikk raset over veien.

– Det føles ganske skummelt når det plutselig kommer på den måten, sier en av de som ble sittende i kø.

Klokken 11.57 melder Statens vegvesen at veien er åpnet for trafikk etter raset.