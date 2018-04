Promilletur og slåssing i privatbolig

nyheter

En ung mann, i 20-årene, må svare for en kjøretur rundt klokken 06 lørdag morgen. Mannen ble nemlig stoppet av politiet mistenkt for kjøring i alkholpåvirket tilstand. Han ble tatt med til legevakta for sikring av bevis gjennom blodprøve.

I Kautokeino måtte politiet rykke ut til til en privatbolig tidlig natt til lørdag. Krangel hadde medført at det ble fysiske konfrontasjoner, uten at det hadde ført til alvorlig fysisk skade. Politiet fikk rask kontroll over de impliserte, men opplyser at de vil opprette sak.