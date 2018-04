Hemmelige sykehussamtaler

nyheter

Overfor Altaposten vil ikke leder i Alta Vesnstre, Raymond Londal, røpe hvem han snakket med av toppene i partiet, elller hva konkret som kom ut av samtalene.

– Et landsmøte er også en arena der en kan bygge nettverk, ta en prat med folk på stortinget og i regjering. Jeg har selvfølgelig pratet med noen om sykehussaken og skal ikke røpe mer enn at jeg føler at det var bryet verdt å fortsette med slike samtaler, sier lederen i Alta Venstre.

Han viser til et politisk landsmøte er veldig spesielt for alle som til vanlig driver med lokalpolitikk.

– Venstre velger ofte saker som kommer tett inn på folks hverdag, mulighet til å få være seg selv og at fremtidige generasjoner også skal ha det greit. De store tankene er det ofte ingen som er uenig i, mens engasjementet øker når ting blir mer konkret og detaljert. Inkluderer saker med masse penger og som berører arbeidsplasser, følger de fleste som regel ekstra godt med, forteller landsmøtedelegat Londal og legger til:

– Det er vel ingen overraskelse for noen at Alta Venstre er aktive for å skape forståelse for kravene våre om at vi i Alta-regionen skal ha likeverdige helsetilbud. Det har jeg møtt veldig stor forståelse for.