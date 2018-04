Villmarksbarna ut på tur i bokform

nyheter

Ekteparet Lars og Inger Krempig ga ut «På ville veier» for noen år siden, men denne gangen har de fått napp hos Gyldendal forlag. «Villmarksbarna på eventyr» er i praksis en oppfølger til den populære tv-serien på NRK Super, som ble en kjempesuksess.

Markeres lørdag

Førstkommende lørdag kan store og små møte villmarksfamilien på Ark i Amfi.

– Det blir natursti og lassokasting. Og selvsagt signering av bøker for de som ønsker det, forteller Lars Krempig.

Han innrømmer glatt at det er stas og krevende å ha et velrenommert forlag med seg på reisen og priser seg lykkelig for at kona Inger tar mye av denne oppfølgingen og har ansvaret for det skrevne ord.

– Forlaget er eksperter på barnebøker, som språk og pedagogikk. Det gir en bedre opplevelse, enten det er foreldre som leser for barna, eller barna selv skal lese bøker, påpeker Lars, kjent som en glimrende fotograf. Det betyr tøffe prioriteringer i utvalget.

– Vi har i denne boka langt på vei konsentrert oss om det nære, turer som vi kjenner godt til her i Alta. Åtte signatur-turer fra jakt, fiske og snøhuleopphold. Vi ønsker å slå et slag for Alta og Finnmark i denne boka, så kan det godt tenkes at man ved en senere anledning skriver om eksempelvis eksotiske mål som Svalbard og Grønland, tenker Lars høyt.

– Akkurat i denne boka følger vi på sett og vis årstidene, noe som gjør at jeg også har valgt en tur fra mine hjemtrakter i Voss, der temaet er tiurleik, sier Krempig.

Sprer turglede

Familien har alltid vært opptatt av å spre glede og entusiasme for naturopplevelser.

– Vi ønsker jo å så et frø hos unge mennesker, får dem til å sette pris på den fantastiske naturen vi har rundt oss, sier Krempig.

Det er noe helnorsk over å dra på tur. Det gir stolthet og mestring.

Han er ikke mer moderne enn at han synes det er spesielt å holde en bok i handa.

– Det er noe med å bla i bøker og se tekst og bilder på trykk. Det håper jeg også mange andre synes, sier Krempig, foran morgendagens opplegg på Ark, som starter klokken 12.

– Hva har tv-opptreden og fenomenter Villmarksbarna gjort med familien, på godt og vondt?

– Jeg tror vi alle kan skrive under på at det har vært en fantastisk reise. Stort sett positive opplevelser, men det er jo spesielt å bli stanset på Gardermoen av smårollinger som vil ha selfie. Barne-tv er utrolig viktig her i Norge og jeg er da pappaen til disse flotte barna. Det kan bli litt voldsomt og det kan naturligvis bli litt kleint, når man først og fremst er en vanlig familiefar. Står jeg i en kø og er en helt vanlig pappa med kortere lunte, vil det gjøre sterkt inntrykk om det vansker litt kjeft, flirer Krempig.