Streaming gjennom hele helga; Vi følger BUL-jentenes kvalik og Sport1 cup i fotball

Til helga får Altapostens plussbrukere/abonnenter servert timevis med streaming fra to store og på hver sin måte viktige idrettsarrangement.

Lørdag og søndag fra klokka 10.00 streamer Altaposten alle håndballkampene fra oppgjørene i Steinkjer. Her skal BULs kvinnelag slåss om å få ta turen opp i 2. divisjon.

De tre BUL-kampene har kampstart henholdsvis 11.30 og 16.00 lørdag samt 10.00 søndag. Det er Melhus/Gimse, Harstad/Landås og Charlottenlund som skal slås.

– Vi er veldig glade for å kunne følge BUL-jentene på det som forhåpentligvis blir en gedigen opptur i Steinkjer. Det er imponerende, det BUL-jentene har fått til, og for oss er det veldig gøy å kunne bidra med å vise kampene direkte, sier redaktør Rolf Edmund Lund.

Streamen fra Steinkjer kommer i stand via et samarbeid med øvrige Polaris-aviser.

– Vi har et kjempegodt samarbeid med egen «familie» i Polaris, der aviser fra Nordvest-landet via Trøndelag og i Nord-Norge er med. Dette samarbeidet vil utvikles i tiden som kommer. Her har Altaposten vært en pionér i Finnmarks-sammenheng, og vi vil også kommende tid være med på en rekke spennende streamingprosjekter, i første rekke til glede for våre betalende brukere, sier Lund.

Men det er ikke bare fra Steinkjer du kan få med deg levende bilder. I samarbeid med BUL streamer Altaposten alle fotballkampene på den store banen, under Sport 1 Cup.

– Her følger vi unge fotballtalenter på deres første utendørscup i Alta. For mange er disse happeningene starten på lange, flotte karrierer på forskjellige nivå, og vi håper det at vi er med å skape ekstra oppmerksomhet kan bidra til å bygge opp om engasjementet til talentene, sier Lund.

Kampene starter fredag klokka 20.00, og kampene foregår fram til søndag rundt klokka 15.