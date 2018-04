Snø, slaps og vann kan gi problemer for avisutkjøring: – Vi beklager på forhånd

nyheter

Torsdag og fredag slapp værgudene løs varmværet over Alta. Snøen fikk det dermed travelt med å krype ned fra brøytekantene og ut i veibanen, i form av slaps og vann.

Massiv snøsmelting, kombinert med begrenset kommunal brøyte- og skrapekapasitet – det er en dårlig kombinasjon for Stig Håvard Hansen og hans lille hær av budbilsjåfører.

– Budene våre slet kraftig i går. Og rapporten jeg har fått tyder på at det ikke blir bedre i dag, sier Hansen.

Ødelegger bilene

Med bråtiningen som pågår nå vil enkelte veier være umulige å kjøre, uten at man risikerer skader på budbilene:

– Når bilene synker ti centimeter ned i snø og is, så går det utover bilene. Våre budbiler er utstyrt med et plastdeksel under motorrommmet, som skal forhindre at det kastes skitt opp i mottorrommet. Vi har før opplevd at disse platene rives av eller skades når vi havner nedi, sier Hansen, samtidig som han håper kommunen får kontroll til budbilsjåførene tar løs på dagens avisrunde:

Kjører dobbeltskift for å fjerne all snøen Kommunen rydder på hardingen for å få vekk sørpa.

– Jeg regner med at kommunen har fått brøytet mye til vi starter med utkjøringen i ettermiddag. Men noen veier kan dessverre fortsatt være utilgjengelige. Vi forstår jo at kommunen ikke har ubegrenset med midler til å sette inn når vi får slik bråtining. Dette rammer oss, og dessverre blir også enkelte av aviskundene rammet. Vi beklager på forhånd overfor de som eventuelt blir rammet av dette, og lover at etterlevering av fredagsavisa vil komme for disse kundene, på mandag.

Vanntrøbbel

Hansen understreker at det også kan oppstå problemer i områder der det samles store vanndammer:

– Enkelte postkassestativ kan være utilgjengelige for oss grunnet vann. Vi kan ikke vasse ut til stativene, poengterer han.

– Samlet håper vi at folk har forståelse for at det kan oppstå problemer med dagens Altaposten, sier Hansen.

PS: Alle kunder som abonnerer på avisa har automatisk tilgang til vår Pluss-utgave, så vel som eAvisa.