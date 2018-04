Natur og Ungdom jubler over helomvending

nyheter

Et flertall i Unge Høyres programkomité har gjort en helomvending. De vil nå nemlig verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur og Ungdom har lenge jobbet opp mot ungdomspartiet, og føler nå de har kommet ett skritt nærmere mål.

– Vi jubler for Unge Høyre i dag. Programkomitéen lytter til miljøfaglige råd, fiskere, kommunene i Lofoten og det store flertallet i befolkninga som sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier leder i Natur og Ungdom i Gaute Eiterjord.

Natur og Ungdom vil bevare gyteområder for fisken i Lofoten, Vesterålen og Senja, der blant annet verdens største torskestamme holder til. I tillegg er det mye verdifull og sårbar natur i områdene, og både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har derfor frarådet oljeboring her.

– Utredninger viser at det er et langt større potensiale i fornybare arbeidsplasser i fiskeri og reiseliv enn ved oljevirksomhet. Det er utrolig bra at Unge Høyre ser at arbeidsplassene vi skal ha i framtida er fornybare og at vi ikke kan risikere de med oljesøl, sier Eiterjord.

Unge Høyre var fram til 2010 mot oljeboring i disse områdene, men snudde da og vedtok å gå inn for åpning for boring. Nå har programkomiteen i Unge Høyre kommet med flere forslag som går på at Lofoten, Vesterålen og Senja og andre sårbare områder ikke bør åpnes for olje.

– Det er landsmøtet i juni som skal ta endelig stilling til dette i behandlingen av nytt klima- og miljøprogram, sier Eiterjord.