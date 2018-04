Jakter ny rektor ved mikroskole

nyheter

Kvalfjord skole er en såkalt 1 til 10-skole som har to ansatte, rektor inkludert. Det er i dag fem elever ved skolen fordelt på fire alderstrinn. Rektorstillingen har halve tida til ledelse og administrasjon, mens resten er undervisning. I stillingsannonsen fra Alta kommune lokkes det med at "Kvalfjord skole ligger idyllisk til på Stjernøya i Altafjorden. Her finner du rike muligheter for aktiv fritid med naturen som grunnlag. Det er sjøveis forbindelse fra Storekorsnes til Kvalfjord. I Kvalfjord er fiskeri og oppdrett viktige næringsveier. Kommunen kan tilby leilighet til den som blir tilsatt vederlagsfritt."

Alta kommune vil ha en fleksibel skoleleder som kan trives i et lite samfunn, være tett på elever og kolleger og som takler utfordrende arbeidsoppgaver. Foruten nedskriving av studielån med 25.000 i året kan kvalifiserte grunnsolelærere fra høsten 2018 også få slettet inntil 20.000 kroner til av studielånet sitt. Dette gjelder for Finnmark og Nord-Troms. Alta kommune krever politiattest for den som blir tilsatt.