– Skift ut hele styret i Finnmarkssykehuset

Styret i «Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta» hadde torsdag 12. april, styremøte. Nå har de sendt en enstemmig vedtatt uttalelse fra styremøtet til helseministeren og alle medlemmer av helsekomiteen på Stortinget.

– Fremstår inkompetent på en rekke områder

I sin uttalelse skriver de at de blant annet ser med stor bekymring på skandalen ved Nye Kirkenes sykehus. De peker på feilaktige utbetalinger i millionklassen, arbeidskonflikt ved Hammerfest sykehus, ambulansefly som stod unødvendig lenge på bakken med mer og at Finnmarkssykehuset er pålagt et overskudd i 2018 på 24 millioner, noe de synes er rimelig klart ikke kommer til å skje.

– Styret i Finnmarkssykehuset fremstår på en rekke viktige områder inkompetent. I media kunne en lese at det f.eks. har vært 18 styremøter der «Nye Kirkenes sykehus» har vært behandlet. Likevel har det blitt en skandale, skriver styret i «Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta» som opplyser at de er en organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret med omlag 3.000 medlemmer.

– Selv om mange av utfordringene skyldes vedtak av forrige styre, fremstår ikke det nye styret mer kompetent av å gi forrige styret skylda, slik en har kunne lese i media. Nytt styre har det fulle ansvaret å sikre at det ytes gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig bl.a. av bosted og økonomi. Styret i Folkeaksjonen har fått med seg at mer tilbud av tjenester til Alta ikke kan gå på bekostning av tilbud i Hammerfest. Det mener vi bryter med helseforetakets vedtekter § 4. Et kompetent styre i Finnmarkssykehuset burde påpekt at tilbud i Alta skal vurderes «uavhengig». Styret burde også være kjent med veilederen til utviklingsplanen, som sier på s. 3: «Rett og tilstrekkelig kompetanse på rett sted vil være en av morgendagens største utfordringer innen helse.», heter det uttalelsen.

– Ser ikke morgendagens utfordringer

De påpeker at mistilliten ikke handler om hva som er skjedd, men at styret i Finnmarkssykehuset har manglende evne til å møte morgendagens utfordringene til beste for pasienter, ansatte og samfunnet.

– Vi ber styret i Helse Nord skifte ut hele styret i Finnmarkssykehuset snarest mulig, skriver «Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta» som ramser opp noen punkter for hvilke kompetanse nye styremedlemmer og styreleder i Finnmarkssykehuset bør besitte.

Kunne sikre og dokumentere best mulig helsetilbud ved bruk av tildelte ressurser. Kunne sikre og dokumentere at Finnmarkssykehuset drives med god kvalitet og på en kostnadseffektiv måte. Kunne sikre og dokumentere at utviklingsplanen møter fremtidig behov for helsetjenester, god kvalitet og effektiv utnyttelse av samlede ressurser. Kunne sikre og dokumentere at rett og tilstrekkelig kompetanse er på rett sted. Kunne sikre og dokumentere at utviklingsplanen følger veilederen, særlig med vekt på åpenhet og tilstrekkelige risiko- og mulighetsanalyser. Kunne sikre og dokumentere gode prosesser som bygger tillit i hele Finnmark på at alle muligheter er vurdert og vedtak er til samfunnets beste. Kunne sikre og dokumentere et løpende ansvar for å utvikle en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet.

– Ta Oslo Economics på alvor

– Finnmarkssykehuset har gjort mange vedtak om fremtidens helsetilbud i Finnmark. Oslo Economics har påpekt store mangler i beslutningsgrunnlaget et nytt styre i Finnmarkssykehuset bør ta på alvor. Mangel på tillit til et helseforetak utgjør også en kostnad. Kostnaden øker dess større mistilliten er. Konflikten mellom Hammerfest og Alta må betraktes som svært stor sett i forhold til regionen som utgjør pasientgrunnlaget. Stor mistillit betyr at Hammerfest sykehus ikke kommer til å bli et naturlig førstevalg for mange pasienter og planlagte investeringer gjøres dermed på usikkert grunnlag, påpeker folkeaksjon som mener den største risikoen for Finnmarks befolkning er hvis Finnmarkssykehuset ikke gjør endringer i kursen som er lagt.

– Styret i Finnmarkssykehuset har bl.a. et «løpende ansvar», et «sørge for»-ansvar og et samfunnsansvar. Uansett hva som er vedtatt eller pålagt, skal styret være aktiv i forhold til sitt ansvar og ikke skylde på andre. Styret i Folkeaksjonen har til nå ikke sett vilje til at Finnmarkssykehuset tar dette ansvaret på alvor, men håper et nytt styre gjør det. Styret i «Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta» ber om at styreleder i Helse Nord setter opp tillit til styret i Finnmarkssykehuset som egen sak på førstkommende styremøte i Helse Nord og at dette brevet legges ved saken, skriver de i uttalelsen fra styremøtet som de har sendt til helseministeren og alle medlemmer av helsekomiteen på Stortinget.