nyheter

Samferdselsdepartementet har innvilget 11,8 millioner øremerket tilrettelagt transport for brukere av rullestol og svaksynte i Finnmark.

– Dette er en gledens dag for disse brukerne, sier spesialrådgiver Mona Halvari ved Samferdselsavdeling ved Finnmark fylkeskommune.

Hun opplyser at søknaden for 2018 ble utformet i dialog med Norges blindeforbund i Finnmark.

Finnmark var en av syv fylkeskommuner som ble tildelt utvidet TT-midler for 2018. De andre som fikk tildelt midler var Aust-Agder, Østfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms.

– Det vil bety mye for både rullestolbrukere og synshemmede. Dagens ordning gir få turer, men den økningen som nå kommer vil gjøre en svært stor forskjell og gi et mer aktivt liv for mange, sier hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken.

Fylkeskommunen har ansvaret for tilrettelagt transport for funksjonshemmede som kalles TT-ordningen. I 2016 ble ordningen utvidet. Formålet med utvidet TT-ordning er å tilby rullestolbrukere og blinde/svaksynte, flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom den fylkeskommunale ordningen.