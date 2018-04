nyheter

Finnmark fylkeskommune (FFK) opplyser at det i år er 442 søkere til læreplass i bedrifter. Det er en økning på åtte prosent fra i fjor om man ser på de som hadde læreplass som første ønske. Av årets søkere er det 316 stykker som har ungdomsrett til videregående opplæring.

De lærefagene som peker seg ut med flest søkere i år er helsearbeiderfaget, elektrikerfaget og tømrerfaget.

– Det har tidligere vært utfordrende å få læreplass blant annet innen elektrikerfaget, dette kan ha påvirket søknadsvalget hos ungdommene i år, sier seksjonssjef for inntak- og formidling Toni E. Håvardsrud på FFK sin hjemmeside.

Hun viser til helsearbeiderfaget som har hatt en økning med 59 søkere i år mot 40 søkere i 2017, mens elektrikerfaget har hatt en liten nedgang, 41 søkere i år og 47 søkere i 2017.

Det opplyser også om at i 2017 hadde Finnmark en økning i antallet søkere som fikk læreplass, nesten 75 prosent ble formidlet og fikk tegnet lærekontrakt/opplæringskontrakt.

– Dette var over landsgjennomsnittet og tredje best i landet. Næringslivet i Finnmark viser samfunnsansvar og er veldig flinke til å ta inn lærlinger, og vi har et mål om at vi i 2018 skal få formidlet enda flere ungdommer til læreplass i fylket, sier Håvardsrud.