– Byene må gis vekstimpulser

nyheter

Kommunalminister Monica Mæland har de siste dagene gjestet både Alta og Kautokeino – og beveger seg videre til løvens hule i Øst-Finnmark etter hvert. Sammenslåingen mellom Troms og Finnmark gir høy temperatur, men i Alta er de mer opptatt av at Finnmark er på banen i tiden som kommer.

Vekstsentrene

– Mitt hovedbudskap var blant annet at byene i den nye regionen må gis vekstimpulser. Det er avgjørende at byer som eksempelvis Alta, Sør-Varanger og Hammerfest har god utvikling. Det er viktig både for de store og små kommunene. Dette må ivaretas i regionarbeidet, påpeker Monica Nielsen overfor Altaposten.

Hun er glad for dialogen og muligheten til å forklare Altas posisjon når det skal flyttes tjenester ut i regionene.

– Vi er i en situasjon i Finnmark, der mange avgjørelser for fremtiden skal tas. For meg som ordfører i Alta var det viktig å få etablert direkte dialog med kommunalministeren. Den er nå på plass, og jeg vil følge opp den dialogen som vi nå har etablert. Veldig bra at hun satt av tid og inviterte til middag og møte. Det var et godt møte, sier Nielsen.

Altas fortrinn

Ordføreren mener at Alta har masse fortrinn som universitetsby og brukte blant annet tid på å løfte inn behovene for studietilbud, som sykepleierutdanning fra høsten 2019.

– Vår posisjon som regionsenter i 40 år, vår sterke bygg- og anleggsnæring, reiseliv, kompetansearbeidsplasser, tilbudet innen videregående skole og havbruk, for å nevne noe, sier Nielsen, som også løftet inn kompetanseklyngen for laks og smart construction cluster.

– Jeg benyttet også anledningen til å informere om bynettverket i de syv stor byene i den nye regionen har etablert.

– Hvilken tilbakemelding fikk du?

– Mæland sa det var et nyttig møte og uttalte at hun har et godt inntrykk av Alta og de mange positive krefter vi har i byen. Hun mente det var flott å begynne turen hos oss, sier Alta-ordføreren.