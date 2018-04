Ronny på vei inn i Frps sentralstyre

nyheter

Ikke overraskende foreslås det gjenvalg på Siv Jensen til landsmøtet i slutten av april. I tillegg til partilederen, er også tre sentralstyremedlemmer på valg på årets landsmøte.

Til disse vervene innstiller valgkomiteen Terje Søviknes (Hordaland), Ronny Berg (Finnmark) og Bjørnar Laabak (Østfold). Laabak og Berg blir nye medlemmer. Som varamedlemmer innstiller valgkomiteen på Ingrid Williamsen (Vest-Agder), Atle Simonsen (Rogaland), Lill Harriet Sandaune (Trøndelag) og Tom Staahle (Akershus).

– Jeg er stolt og glad for at valgkomiteen innstiller meg som medlem til sentralstyret i Frp, og takker så mye for tilliten fra dem, skriver Ronny Berg selv på Facebook.

Innstillingen blir behandlet på Frps landsmøte 27. – 29. april på Gardermoen.