Hun er fylkets nye opplæringssjef

Finnmark fylkeskommune melder via sine hjemmesider at Margunn Blix har fått jobben som opplæringssjef i Finnmark. Blix har vært assisterende opplæringssjef en periode.

– Jeg er veldig glad for denne muligheten. Opplæringsområdet er et svært viktig og interessant felt som jeg brenner for. Sammen med en god stab i avdelingen og den enorme kompetansen vi har rundt på skolene, ser jeg frem til å gå løs på de utfordringene vi står ovenfor, sier Blix til eget nettsted.

Også fylkesrådmann Øystein Ruud er fornøyd:

– Jeg kjenner Margunn som en dyktig medarbeider, med god kompetanse på feltet og veldig god kjennskap til Finnmark. Jeg er sikker på at hun vil lede opplæringsavdelingen på en god måte. Jeg er svært fornøyd med at hun har sagt ja til stillingen.