Boreal selges til Hong Kong

nyheter

Boreal melder i en pressemelding at Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund LP (EOIIF), et Private Equity infrastruktur-fond med base i Hongkong, har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Boreal Holding AS (Boreal). Transaksjonen forventes gjennomført i april/mai 2018, fremgår det her.

Ifølge Boreal ser de på fondet som en langsiktig investor, som vil «fokusere på videreutvikling og vekst av Boreal».

Boreal er et ledende nasjonalt selskap innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane.

Selskapets struktur, ledelse og organisasjon vil forbli uendret, skriver selskapet i meldingen.

– Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke, dette er viktig for konsernets ambisjon om videre vekst innen infrastruktur. Vi vil samtidig understreke at de nye eierne vil stå for kontinuitet med fokus på våre kjerneverdier – sikkerhet, kvalitet og miljø, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

– Vi er svært positive til eierskiftet. Dette vil sikre kontinuitet og trygge arbeidsplasser, sier konserntillitsvalgt Roger Haagensen ifølge meldingen.

Tirsdag formiddag klokka ti skal Boreal ha informert sine ansatte om dette, skriver iFinnmark.