Arranger felles foreldremøtet for alle barnehagene i Alta

Tirsdag 17.april arrangerer Alta kommune et felles foreldremøtet i forbindelse med et 4-årig utviklingsprosjekt som heter: «Sammen om det viktigste» som alle barnehagene i Alta deltar i.



Foredragsholder for møtet er Erik S. Oksavik fra Stine Sofie Stiftelsen og temaet er «Vold og overgrep». Det hele skal foregå i Alta kultursal på kveldstid.



– Foredraget tar opp tematikken vold og overgrep og konsekvensene av dette, opplyser daglig leder i Komsatoppen musikkbarnehage, Gøril Andersen som er en av flere barnehager som skal delta.



Hun opplyser at mange av barnehagene tilbyr barnepass slik at så mange foreldre som mulig skal ha mulighet til å delta på møtet.