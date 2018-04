– En god anledning til å ta opp sykepleier-rekruttering

nyheter

Nybø kommer til Alta og universitet 29. mai.

Rekrutteringskrisen i helsevesenet i Finnmark er allerede et fakum, men vil toppe seg om få år. Da rekrutteringsplanen var oppe, hvor Alta kommune vil satse en halv million kroner årlig i stipend med bindingstid, og andre rekrutteringstiltak for lærere, førskolelærere og sykepleiere, var også formannskapet klar på at det må komme sykepleierutdanning ved Universitetet i Alta.

– Jeg applauderer den jobben ordføreren og politisk ledelse gjør med tanke på å få på plass denne viktige utdanningen. Skjer det ikke noe, vil vi være i kjempetrøbbel ganske snart med tanke på å ha nok sykepleiere til den helsesatsingen som nå skjer i Alta, sier Venstres Trine Noodt.

Hun tror at den tverrpolitiske jobben som er gjort, og som må gjøres de neste månedene, vil bære frukter.

– I tillegg til alt dette er det helt avgjørende at vi alle, uansett parti, tar kravet om sykepleierutdanning opp med våre folk sentralt. For meg og Alta Venstre er det en selvsagt ting å gjøre når utdanningsminister Iseling Nybø kommer til Alta. Jeg har et veldig godt inntrykk av vår utdanningsminister, og tror hun vil lytte nøye til det budskapet jeg vil komme med, sier Trine Noodt.

– Er klar høsten 2019

Ordfører Monica Nielsen, som sammen med varaordfører Anita Håkegård Pedersen, har hatt sykepleierutdanningen høyt på sin dagsorden, tror at et gjennombrudd er like om hjørnet.

– Vi fikk dessverre ikke flertall i Stortinget under høsten budsjettbehandling. Regjeringspartiene var ikke klar, men det vil forundre meg mye om regjeringspartiene ikke finner finansiering slik at utdanningen kan starte høsten 2019. I Finnmark har vi støtte over alt for kravet om sykepleierutdanning, og det samme gjelder også internt hos Universitetet. Det er bare pengene som mangler, og få i gang utdanningen i Alta vil ikke bare være viktig for vår kommune, men for hele fylket hvor sykepleiermangelen vil toppe seg om få år, sa Monica Nielsen i formannskapet.