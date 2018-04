Norwegian får flest klager

nyheter

Klagene mot Bjørn Kjos’ flyselskap Norwegian som kom inn til Transportklagenemnda for fly, økte fra 50 til 305 i 2017, ifølge Dagens Næringsliv. Antall saker som fikk medhold, økte fra 14 til 69.

Så langt i år har nemnda mottatt 61 klager mot selskapet. I motsetning har det kommet inn 36 klager mot SAS.

– Det er ikke unaturlig at det største flyselskapet i Norge har flest klager, men vi er likevel ikke fornøyd med at vår andel er så stor, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

De fleste klagesakene som blir behandlet i nemnda, tar for seg forsinkelser og kanselleringer. Rundt én av fire Norwegian-avganger er ikke i rute, ifølge en sammenstilling avisen har gjort for de siste fire månedene.

Sandaker sier selskapet betaler kompensasjon til dem som har krav på det, og i fjor betalte selskapet flere hundre millioner kroner til passasjerer berørt av lange forsinkelser eller kanselleringer.

Transportklagenemnda for fly bekrefter en økning i antall klagesaker generelt. I 2017 mottok de 2.714 klagesaker, en økning på over 600 saker fra året før. Norwegian sto for nesten halvparten av sakene som ble behandlet om flytransport, ifølge Norsk Reiselivsforum.