Finnmark i tet

Det viser ferske tall. Rundt 1080 sjømatbedrifter og ansatte 2600 i fiskerinæringa holder til i fylket.

– Det er ingen tvil om at det ligger et enormt potensial i havet, men det realiserer ikke seg selv. Her gjør sjømatnæringen i Finnmark en viktig jobb, fastslår fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Han mener satsingen på fiske, sjømat, moderne fiskeflåter og teknologi i verdensklasse må videreføres.

– Norge skal være best på hav, sier Per Sandberg.

Sjømatnæringens bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping er mest synlig langs kysten. Finnmark ligger i tet sammen med Nordland, Troms, Hordaland og Møre og Romsdal.