– Respektløst overfor Finnmarks befolkning

Under Høyres landsmøte i helga tok leder i Alta Høyre, Laila Davidsen, et oppgjør med Arbeiderpartiet i forbindelse med fylkessammenslåinga.

– Nå er hele landet i gang med forberedelser til nye oppgaver og nye muligheter med mer makt og selvstyre ute i regionene. Vel, nesten hele landet er i gang. Finnmark har jo, med Arbeiderpartiet i spissen, valgt å boikotte arbeidet - og som finnmarking beklager jeg det. Det er respektløst både ovenfor Finnmarks befolkning, men også ovenfor Troms som ufrivillig blir satt på sidelinja når arbeidet ikke kommer i gang, sa Davidsen til landsmøtet som var på Gardermoen.

Ett helseforetak

Hun sa videre at fylkene normalt burde vært godt i gang med å utarbeide sine innspill på ekspertutvalgets høring, som hun mener vil kunne gi store regionale muligheter.

– Og jeg synes ekspertutvalgets tanker rundt helseforetakene er noe fylker og kommuner må respondere på. Vi har ikke en fremtidsrettet organisering av helseforetakene i dag, og endringer må komme. Og nå er tiden inne for å gjøre disse endringene - sett i lys av organiseringen av de nye regionene. Mitt ønske er at Troms og Finnmark får ett felles helseforetak. Bare sånn klarer man å skape et godt pasientforløp og rask vei til riktig behandlingssted, sa Høyre-lederen fra Alta.

Pasientene først

Videre henviste hun til fagkompetansen på Universitetssykehuset, som hun mener må sikres og videreutvikles.

– Og universitetssykehuset må ha tilstrekkelig kapasitet til å ivareta pasientene i regionen. Vårt helsevesen er og skal være for å ivareta pasientene på en god, rask og trygg måte. Pasienten skal og må være i sentrum, og Høyre må være det partiet som er tydelig på nettopp dette, og aldri lar seg falle for fristelsen til å sette systemene først. For syke mennesker er dette virkelige problemer - og jeg er enig med statsministeren i at Høyre er partiet som nettopp skal løse de virkelige problemene, sa Davidsen.