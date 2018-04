Kan bli Bjørgen-kaos i Kaiskuru

nyheter

Politiet ber publikum som skal overvære NM i Kaiskuru i dag om å kjøre via Raipas i stedet for Kjosveien på Kronstad. Dette for å unngå trafikale problemer.

Som kjent går Norges skidronning, Marit Bjørgen, sitt siste skirenn her i Alta i dag under tremila og det kan nok føre til at ekstra mange kaster seg i bilene og tar turen til NM-stadion i dag. Etter det tårevåte intevjuet som NRK hadde på TV i går kveld tror vi det er mange som virkelig skjønner hvor ufattelig stor Bjørgen egentlig har vært, og dermed vil se stjerna en siste gang i action.

Tremila for kvinner starter 11.30.